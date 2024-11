A Fable harcrendszere a The Witcher 3-ból meríthet ihletet

Amikor egy fejlesztő egy új játékon dolgozik, nem ritka, hogy népszerű címekből merít inspirációt, állítólag az egyik ilyen a készülő Fable, amelyről eddig szinte semmit nem hallottunk, csak hogy jövőre jelenik meg.

Úgy tűnik, hogy a Fable sok ihletet merít majd a The Witcher 3: Wild Huntból, bár már korábban is hallottunk erre utaló pletykákat, Jez Corden a The Xbox Two podcastben megismételte ezt. Corden azt állítja, hogy látta a játék alfa felvételeit és el volt ájulva attól, hogy milyen "ki***ottul fantasztikusan" nézett ki ilyen korai stádiumban.Nem mondta, hogy a Fable reboot 100 százalékban egy az egyben a The Witcher, de a közelharc nagyon királyul nézett ki és elég csiszoltnak tűnt, már akkor. Hozzátette, hogy a harcban sok fegyvertípust látott,Állítólag volt olyan varázslat is, amellyel a játékos karaktere felemelte az ellenséget és a földhöz vághatta, akárcsak a Jedi-franchiseban az Erő segítségével. Az ellenségekről szólva elmondta, látott egyet, ami úgy nézett ki, mint egy óriási csirke és egy vérfarkast is.

