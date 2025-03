A Dragon Ball Xenoverse 2 sem marad Daima DLC nélkül

A közelmúltban véget ért a Dragon Ball Daima anime, ami újabb lendületet adott a franchise-nak, hiszen Akira Toriyama, a franchise alkotója nagyszerű dolgot alkotott, és ez a videojátékokra is hatással lesz.

Példának okáért most kiderült, hogy a Dragon Ball Xenoverse 2 sem marad Daima témájú DLC csomag nélkül, amiről a Bandai Namco egyelőre csak annyit jelentett be, hogy az elkövetkezendő hónapokjban érkezik, és, de egy második karakterrel is számolhatunk majd.Sőt, a kiadó megígérte, hogy nemcsak új harcosokkal, hanem egyéb extrákkal is gondoskodnak majd arról, hogy a Dragon Ball Xenoverse 2-ben teljes értékű Daima-élményt kapjanak a rajongók, így izgatottan várjuk az első részleteket és kedvcsinálókat.