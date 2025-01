A Dragon Age: The Veilguard vezető írója is elhagyta a Bioware csapatát

Ő nem más, mint Trick Weekes, aki a BlueSky platformon keresztül jelentette be, hogy éppen új írói pozíciót keres, vagyis távozott a Bioware kötelékéből, ami azért nagy dolog, mert emberünk, tehát túlzás nélkül veteránnak minősül.Mondhatni az utolsó mohikánok egyike, aki nem volt hajlandó részletezni, hogy mi áll a háttérben, azonban posztjában kiemelte, hogy megtiszteltetés volt számára a Bioware kötelékében dolgozni és hálás azért, hogy olyan sok csodálatos emberrel dolgozhatott együtt a 20 év során.

Bár évek óta oszlik a Bioware csapata, azonban a Dragon Age: The Veilguard megjelenése óta felgyorsult a folyamat, és most kiderült, hogy a nem túl sikeres RPG vezető írója is elhagyja a stúdió kötelékét.