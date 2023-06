Az egész világ a mesterséges intelligencia lázában ég, holott a technológia már évek óta elérhető ilyen vagy olyan formában minden szegmensben, és miután évekig nem sikerült teret hódítania magának, nagy valószínűséggel a jövőben sem fog.

Erre utalt David Gaider is, a Dragon Age írója, aki a Guardian magazinnak beszélt arról, hogy egykoron a Bioware is kísérletezett a mesterséges intelligenciával, hogy még több párbeszéd, még több játékidő várja a rajongókat.Mint David elmondta, csapata több alkalommal is nekifutott a dolognak, mert hittek abban, hogy az MI segíthet nekik megírni néhány általánosabb párbeszédet, de minden esetben rá kellett jönniük, hogy ez nem működhet, mert