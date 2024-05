A Dragon Age: Inquisition-t adja most ingyen az Epic Games Store

Ismét lehetőségünk nyílik beszerezni egy kiváló játékot teljesen ingyen az Epic Games Store kínálatából, hiszen a kérdéses digitális disztribúció ezúttal a Dragon Age: Inquisition kapcsán döntött úgy, hogy odaajándékozza nekünk.

Sőt mi több, az EA és a Bioware nagyszerű szerepjátékának a Game of the Year kiadását kapjuk meg, azaz megtalálható benne az alapjáték és minden utána kiadott tartalom, vagyis egy igazán teljes élményt kapunk tőle, ha úgy döntünk, hogy behúzzuk magunknak a kérdéses akció-szerepjátékot.Fontos továbbá, hogy ezzel együtt elrajtolt a tavaszi nagy játékvásár az Epic Games Store-on, aminek részeként minden nap kapunk majd egy ingyen letölthető játékot a csapattól, miközben jobbnál-jobb akciók is várnak majd ránk. Érdemes lesz résen lenni!