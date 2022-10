A döcögős rajt ellenére már most rekordokat döntöget a Call of Duty: Modern Warfare 2

Végre valahára elrajtolt a legújabb COD-epizód, a Call of Duty: Modern Warfare 2 többjátékos módja, a játékosok pedig fittyet hányva a technikai problémákra, elözönlötték a lövöldözős játék harctereit, számos rekordot megdöntve.

Mondanunk sem kell, hogy minden évben ahogy jön az ősz, az aktuális COD-epizód mindig nagyot robban. Nem volt ez másképp a mostani rész, a Call of Duty: Modern Warfare 2 esetében sem, viszont mint kiderült, ezúttal a korábbi rekordokat is sikerült megdöntenie a legújabb epizódnak. SteamDB adatai szerint a Call of Duty: Modern Warfare 2 egyidejű játékosszáma Steamen megduplázta az eddigi rekordot,. Az eddigi legnépszerűbb rész, a 2010-es Call of Duty: Black Ops összesen 118 593 játékost számlált a csúcspontján.Nyilván mivel évek óta nem jelentek meg Call of Duty játékok a Steamen, ez még nem lenne olyan nagy rekord, de azt is érdemes hozzátenni, hogy ehhez még hozzájönnek a Battle.netes PC-s játékosok, illetve az Xbox- és PlayStation-konzolok playerei. Az Infinity Ward csapata azért még nem ülhet a babérjaikon, a túlterhelt szervereken és a technikai problémák megoldásán jelen pillanatban is dolgoznak a srácok.

