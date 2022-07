A dínókra koncentrál a futurisztikus lövölde, az Exoprimal legújabb előzetese

A Capcom hamarosan érkező kooperatív, csapatalapú sci-fi lövöldözős játéka, az Exoprimal a játék legyőzendő ellenfeleit, a különböző dínó fajtákat helyezi a középpontba a legújabb trailerben.

Igencsak impozánsnak tűnik az eddig látottak alapján az Exoprimal . A játékban különféle futurisztikus páncélba, exoskeletonba öltözött harcossal kell csapatokba verődve változatos fajtában és formában felbukkanó őslényeket kiiktatnunk. A legfrissebb előzetesből pedig az is kiderül, hogy milyen őshüllők törnek majd a vesztünkre.Lesznek itt, az őslények királya is tiszteletét teszi majd a játékban.A különböző dínó fajták eltérő tulajdonságokkal, képességekkel fognak rendelkezni, a viselkedésük is merőben eltér majd egymástól. Jól meg kell fontolnunk tehát, hogy milyen felszereléssel, képességekkel és milyen csapatösszeállításban állunk ki ellenük. Az Exoprimal PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series és PC-s platformokra érkezik 2023-ban, a zárt bétára pedig Exoprimal .com/networktest/en-us/' target='_blank' rel='nofollow'>a játék hivatalos oldalán tudtok jelentkezni.

Nézd nagyban ezt a videót!