A Diablo IV lesz az első Blizzard-játék, ami csatlakozik a Game Pass-hoz

Nem volt egyszerű menet, amikor az Activision-Blizzard csatlakozott a Microsofthoz, azonban egyre gyakrabban érezhetjük ennek az egyesülésnek az előnyeit, így például elérkezett az idő, hogy az első Blizzard-játék csatlakozzon a Game Pass-hoz.

Az Official Xbox Podcast részeként maga Sarah Bond árulta el, hogy terveik szerint a Diablo IV lesz az első olyan videojáték, ami a Blizzard háza tájáról bekerülhet a Game Pass kínálatába, így előfizetés ellenében szabadon élvezhetik majd PC-n és Xbox-on is a felhasználók.Minderre pedig már nem is kell túl sokáig várni, ha minden jól alakul, akkor, de hogy milyen Blizzard-játékok követhetik a sorban, arról egyelőre még nem kaptunk híreket.