A Diablo IV kinyírt néhány Nvidia RTX videokártyát

Úgy tűnik, hogy a Diablo IV bétája körül újabb furcsaságok merülnek fel, mivel a Reddit és a Blizzard fórumain a felhasználók azt írják, hogy grafikus kártyáikra negatív hatással van a játék.

A közös pont ezekben a leírásokban maga egy konkrét kártya, az Nvidia RTX 3080 Ti, egy Reddit-felhasználó megjegyezte: egy átvezető videó után,és a posztra érkezett válaszok szerint másoknak is hasonló tapasztalatuk volt.Egy 161 ezer feliratkozóval rendelkező Mortismal Gaming nevű youtuber szintén megemlítette, hogy neki is ugyanez volt a problémája. Hogy a Blizzard, vagy a gyártó a hibás, azóta is vita tárgyát képezi, bár a New World című MMO-játéknál is voltak hasonló gondok, ott a gyenge forrasztás volt a ludas.Egyelőre azt tanácsolják, hogy aki Nvidia RTX 3080 Ti-vel játszik, az korlátozza a maximális képkockasebességet. Ezen a hétvégén, március 24-26. között lesz egy nyílt béta, a teljes játék június 6-án jelenik meg, a Digital Deluxe Editiont, vagy az Ultimate Editiont előrendelő játékosok már június 2-tól tolhatják.