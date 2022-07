A Diablo Immortal következő frissítése elhozza a heti egyszeri kaszt-váltást

Az új mechanikának köszönhetően végre nincs többé megkötve a kezünk a karakterosztályok terén, a mai naptól heti egy alkalommal ingyenesen és szabadon válthatunk majd karakterosztályt a Blizzard játékában.

Update 1.5.2 arrives tomorrow.



???? Class Change Feature

???? New Helliquary Boss

???? New End Game Experience

???? New Cosmetic Set

???? Additional Updates



Az új mechanika mellett természetesen új tartalmak és tennivalók is érkeztek a Diablo Immortal soron következő frissítésében. Ahhoz, hogy megváltoztasd a karaktered osztályát, legalább 35-ös szintűnek kell lenned., ahol néhány kattintás után már élvezheted is a hősöd "megújult" képességeit. Természetesen a döntésedet bármikor visszavonhatod, ha éppen meggondoltad volna magadat.Annyi megkötés talán mégiscsak van, hogy amikor kasztot váltunk, a kaszt-specifikus felszerelésünket nem tudjuk majd használni, ilyenkor minden egyes, a hősünkkel nem kompatibilis tárgyunk bekerül az inventory-ba, hogy visszavehessük azokat a későbbiekben. A karakterünk természetesen nem fog meztelenül flangálni a Diablo zord világában, új kasztunkhoz kapunk majd egy kezdő felszereléskészletet.Az új mechanika mellett új legendary itemek és egy friss end-game tartalom is érkezett Hero's Journey néven, amit a Frozen Tundra területen találtok majd. Továbbá egy új Helliquary raid boss is feltűnt a játékban, bőven lesz tehát tennivalónk, ha esetleg visszatérnénk egy kis démonirtásra.