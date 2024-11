A Devolver három játéka is 2025-re csúszott

A Devolver Digital elhalasztotta a Baby Steps, a Stick It To The Stickman és a Skate Story megjelenését, a csúszásokat a The 15th Annual Devolver Delayed Awards 2024 című, poénosra vett rövid videóval erősítették meg.

A PC-re készülő Stick It To The Stickman és a Skate Story felbukkantak a tavaly augusztusi Devolver Delayed Showcaseben, akkor is már 2023-ról 2024-re halasztották őket. Előbbi egy tökön rúgós, lövöldözős, verekedős roguelike, míg utóbbiban egy gördeszkával közlekedve irthatjuk a démonokat az alvilágban.A PC-s és PS5-ös Baby Steps-ben Nate-et, egy munkanélküli csődtömeget irányíthatunk, akinek semmije sincs, mígnem egy nap felfedez egy olyan erőt, amiről nem is tudta, hogy van: egyik lábát a másik elé teszi. Magyarán szólvavethetjük bele magunkat!

Nézd nagyban ezt a videót!