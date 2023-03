A detektív duó történetének gyökerét tárja fel a legújabb Sherlock Holmes: The Awakened trailer

Friss kedvcsinálót mutatott be a Frogwares csapata a Sherlock Holmes: The Awakened kapcsán, melynek középpontjába a két főszereplő került, de még inkább Watson, hiszen kiderül, hogy honnan eredeztethető a nyomozó páros eredeti története.

A hasonló címmel megjelent 2007-es epizód remake-jeként érkező alkotásban ugyanis, a legfrissebb kedvcsinálón pedig konkrétan azt is láthatjuk, hogy miféle szerepet szántak neki az alkotók, és hogyan vonták be alaposabban is a történetbe.Ha megtetszett volna, a Sherlock Holmes: The Awakened megjelenésére már egyáltalán nem kell sokat várnunk, ha minden a tervek szerint alakul, akkor április 11-én számíthatunk majd rá PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switch-en.

