A Destiny 2: Legacy Collection lett az Epic Games Store aktuális ingyen játéka

Vélhetően az ünnepek miatt, de az Epic Games Store a megszokotthoz képest előbb elérhetővé tette aktuális ingyen játékát, így nem kell várnunk arra, hogy egy újabb nagyágyút a gyűjteményünkbe illeszthessünk.

Merthogy a legfrissebb játék, amit ingyen beszerezhetünk a kérdéses online boltból, egyáltalán nem kis név, éppen ellenkezőleg,szabadon, amivel több mint 20 ezer forintot spórolhatunk meg.A csomag az egyik legteljesebb Destiny 2 kiadás, ami az alapjáték mellett több kiegészítőt is tartalmaz, így rögtön hozzáférhetünk a The Witch Queen-hez, a Beyond Light-hoz és a Shadowkeep-hez. Ha érdekel az ajánlat, ide kattintva máris bezsákolhatod!