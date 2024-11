A Deceive Inc és egy kis Apex Legends apróság az Epic Games Store aktuális ajándéka

November első hetében sem hagy minket ajándékok nélkül az Epic Games Store, így egy teljes játék mellett egy kis extrával is szolgál az Apex Legends rajongóinak, szóval ismét érdemes résen lenni a rajongóknak.

Márcsak azért is, mert az ajándék játék a Deceive Inc lett, ami egy többjátékos bohóckodás lett a sorban, érdekessége pedig, hogy egy kicsit megfordítja a szokványos multis élményeket, ezáltal az lesz a feladatunk, hogy három fős csapatunkkal NPC-nek álcázzuk magunkat annak érdekében, hogy sikerüljön megszereznünk a zsákmányt és ezzel megnyernünk a játékot.Ha szeretjük az Apex Legends-et, akkor szintén érdemes most felnézni az Epic Games Store-ra, hiszen egy nagyszerű DLC-t kaptunk a piactértől, egészen konkrétan az Ash Free Unlock Bundle -t, amelybne Ash karakterével és egy extra skinnel bővíthetjük a játékot.