Közel sem sikerült olyan emlékezetesre Glen Schofield legutóbbi játéka, mint az a sorozat, amivel azonosítjuk a legendás játékgurut, ezért a Dead Space egykori alkotója úgy döntött, ismét ideje továbblépni.

Olyannyira, hogy most bejelentette:, ami azért érdekes, mert ezt a brigádot ő alapította, és mindent elkövetett azért, hogy a The Callisto Protocol név alatt tökéletes szellemi örökséget nyújtson a Dead Space számára.Hogy Schofield pontosan miért hagyta ott a csapatot, és milyen hatással lesz ez a stúdió jövőjére, arra egyelőre nem derült fény, de alighanem a The Callisto Protocol története itt és most véget ért.