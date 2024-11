A DayZ alkotójánál készül a Kerbal Space Program riválisa

A Kitten Space Agency-t az alkotója, a DayZ-t jegyző Dean Hall máris "KSP-gyilkosnak" (Kerbal Space Program) nevezi és már most is tudunk néhány izgalmas dolgot, legalábbis ami a fejlesztését illeti.

Az első, hogy ez az űrjáték majdnem a Kerbal Space Program 2 lett, ugyanis Hall szerint ez volt az egyik pályázat, amelyet a KSP2 kiadójának, a Private Divisionnek mutattak be és az utolsó háromba jutott, mielőtt kiesett volna. A második érdekes dolog a KSA-val kapcsolatban az az örökség, amit a Kerbal Space Program világában ígér.Ugyanis a RocketWerkz csapata olyan emberekből áll, akik az Icaruson és a Stationeersen dolgoztak, de a fejlesztők közül sokan az eredeti Kerbal Space gárdájának is tagjai voltak, ráadásul Hall már több modot is készített a játékhoz. Hogy konkrétan mire számíthatunk, az még nem derült ki és azt szeretnék, ha

