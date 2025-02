A Days Gone Remastered miatt felcsillant a remény a Days Gone 2 kapcsán

Bár senki sem érti, hogy valójában miért nem adott engedélyt korábban a Sony a Days Gone folytatására, azonban egyre hangosabbak azok a vélemények, hogy a Days Gone Remastered miatt a kiadó újra átgondolhatja a dolgot.

A Redditen több helyen is azt olvashatjuk a játék kapcsán, miszerint a rajongók abban reménykednek, hogy ha a Sony azt látja majd, hogy, ezért kisebb kampányt indítottak a fanok, hogy a megjelenéskor mindenki vegye majd meg a feldolgozást.Sokan azt is felhozták indoknak, hogy a Sony vajon miért pazarolna erőforrásokat egy olyan játékra, amiben nem hisznek vagy nem terveznek vele továbbiakat? Ebből a szempontból valóban újra felcsillant a remény, hogy akár még ebben a generációban elkészülhessen egy Days Gone 2!