A Cult of the Lamb fejlesztője január elsején törölni akarja a játékot

Cult of the Lamb fejlesztője, a Massive Monster azt közölte, hogy január elsején törli a bárányos roguelike-ot, miután a Unity azt tervezi, hogy a játékkészítőknek a játékosok letöltése után fizetniük kell.

A Unity nemrég jelentette be, hogy bizonyos esetekbenverzióit használó fejlesztőktől. Erre válaszul a Cult of the Lamb készítője azt mondta, hogy törölni fogja és ez az árpolitika "jelentős késedelmet" okozna más, hamarosan megjelenő Massive Monster játékok készítésében.A tervezet szerint már az ingyenes eszközöket használó fejlesztőknek is 0,20 dolláros (71 forint) díjat kell fizetniük minden alkalommal, amikor egy felhasználó telepíti a játékukat, amint ezek több mint 200 ezer letöltést kaptak, vagy több mint 200 ezer dolláros (71,4 millió forint) bevételt generáltak.Számos népszerű cím készült a Unity segítségével, köztük a Cities: Skylines, a Rust, a Subnautica, a Kerbal Space Program és a Genshin Impact. Az árazást 2024 elején vezetnék be, a Massive Monster pedig arra biztat mindenkit, hogy most vegye meg a Cult of the Lamb et, mert január elsején törlik.