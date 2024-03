A csodálatos Islets lett az Epic Games Store aktuális ingyen játéka

Ha nincs mivel játszanod húsvétkor, nincs okod az aggodalomra, hiszen az Epic Games Store ezúttal is felmentő seregként érkezett meg közénk, hiszen most sem hagy minket ingyenes videojáték nélkül.

Sőt mi több, nem is akármilyen címet válogattak most be az ingyenes programba, hiszen egy nem túl ismert, de annál különlegesebb és csodálatosabb grafikai megjelenéssel rendelkező videojátékot hoztak el nekünk az Islets képében, ami rajzfilmes körítéssel kínálja az oldalnézetes platformerek, illetve metroidvaniák élményét.Az egyébként több mint 5500 forintba kerülő Islets részeként egy kis harcost kell irányítanunk, hogy ezernyi ellenféllel mérjük össze tudásunkat, az előrejutás érdekében pedig nagyon gyakrén még az eszünket is használnunk kell.