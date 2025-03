A cseh utazásszervezők Kingdom Come: Deliverance II túrákat szerveznek

A tizenötödik századi Csehországban játszódó Kingdom Come: Deliverance II át van itatva az ország egyik legjelentősebb történelmi régiójának épületeinek, városainak és kastélyainak pontos ábrázolásával.

A TheGamer magazin által megkérdezett szervezetek máris fellendülést tapasztalnak a turizmusban, sőt a LucyTours odáig ment, hogy határozottaniránt a turisták részéről.A Czexperience is hasonlóan vélekedik, Trosky várromjai és Kutná Hora biztosan nagyobb figyelmet kap a játék miatt és a főszezonban további erősödésre számítanak. Ők összefogtak Kutná Hora önkormányzatával, hogy létrehozzák a Kingdom Come Trip - Henry of Skalitz nyomában elnevezésű túrát.A Premiant City Tour azt kéri az idegenvezetőiktől, kérdezzék meg a vendégeket, ismerik-e a játékot és hogy ez az oka-e annak, hogy bizonyos kirándulásokat választottak, így a túrákat hozzájuk tudják majd igazítani.