A csapat 30 százalékát menesztették a Days Gone fejlesztői

Bár hat év telt el a Sony Bend Studio legutóbbi játékának megjelenése óta és mindenki egy Days Gone 2-t vár a csapattól, azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy semmit sem kapunk tőlük mostanság, legfeljebb csak hosszabb távon.

Jason Schreier, a Bloomberg magazin újságírója ugyanis belsős információkra hivatkozva arról írt, hogy a Sony Bend elküldte alkalmazottjainak nagyjából 30 százalékát, ami, és bár ez egy újabb Days Gone lehetőségét még távolabbra taszítja, a stúdió bezárásától viszont még nem kell félni.Olyannyira nem, hogy az újságíró szerint a Bend csapata egy vadonatúj projekten munkálkodik a háttérben, de azt még senki sem tudja, hogy ez most végre meg is marad nekik, vagy ugyanarra a sorsra jut, mint minden, aminek az elmúlt néhány évben nekiláttak.