A Counter-Strike 2 jelenleg a Valve eddigi legrosszabbra értékelt játéka

A legújabb Counter-Strike 2 Steam-értékelések alapján a várva várt folytatás rosszabb értékelést kapott, mint bármely más Valve-játék, beleértve a Half-Life-ot, a Half-Life 2-t, a Portalt, a Dota 2-t és a Left 4 Deadet.

A felhasználók a hiányzó játékmódokra, a csalókra és a Counter-Strike Global Offensive teljes eltávolítására panaszkodnak , a friss értékelésekkel egy időben érkezett a játék új frissítése, amely visszatérő problémákat hivatott orvosolni. Az összes véleményt összesítve a Counter-Strike 2 általános értékelése "nagyon pozitív", ezek azonban a sorozat korábbi verzióiról, köztük a CSGO-ról írtakat is tartalmazzák.Ennek oka, hogy a folytatás egyszerűen megörökölte a Counter-Strike Steam oldalát, azonban a több mint 160 000 új vélemény alapján a játékValve-játéké. Ennek ellenére a Counter-Strike 2 továbbra is népszerű a Steamen: október 9-10.között 24 órás csúcsot ért el, 1.223.144 egyidejű játékossal - a CS: GO még mindig tartja a Steam eddigi legmagasabb egyidejű játékosszámának rekordját, 1.818.773-at.