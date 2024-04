A Cities: Skylines II javítása újabb hibát hozott magával

Az első Cities: Skylines II DLC-t, a Beach Propertiest mostanra kivették az értékesítésből és a játékosoknak a Colossal Order visszatéríti a pénzt, de a játékból való eltávolítása véletlenül egy új hibát okozott.

Többen arról számoltak be, hogy városaikban a lakó- és üdülőövezetek átalakultak, a kizárólag a Beach Properties számára készült. A Colossal Order közölte, azt szerették volna, ha a DLC elemei hozzáférhetőek maradnak, amíg nem építik be az alapjátékba, de néhány jogosultság inaktív és ez okozza a problémát.A szürke épületek problémájára keresik az ideiglenes megoldást, a végleges javítás pedig már készül, hamarosan tesztelhetik, de csak két-három héten belül számíthatunk rá. A Colossal Order közösségi menedzsere, Samantha Woods azt javasolja, hogy ne töltsünk be olyan városokat, amelyekben sok vízparti zóna található.