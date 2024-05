A Chivalry 2-t adja most ingyen az Epic Games Store

Továbbra is lendületben van az Epic Games Store, akik hetek óta nemcsak brutális akciókkal, hanem jobbnál-jobb ingyenes játékokkal örvendeztetik meg a rajongókat, és most sem okoztak csalódást senkinek.

Aktuális promóciójuk részeként ugyanis nem kisebb nevet adnak ingyen, mint a Torn Banner Studios nagyszerű középkori multis lovagi mókáját, avagy a Chivalry 2 -t, amelyben lovagok bőrébe bújhatunk, hatalmas kardcsatákat vívhatunk, de még várakat is ostromolhatunk.A játék a 64 fős küzdelmekre koncentrál, meglepő realizmusra épül, és bár nem most adja ingyen először ezt a címet az Epic Games Store, ha korábban lemaradtunk volna a róla, akkor most semmiképpen se hagyjuk ki, egy hetünk van arra, hogy a gyűjteményünkbe tegyük.