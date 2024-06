A CDPR legtöbb fejlesztője már a The Witcher 4-en dolgozik

A Cyberpunk 2077 fejlesztése véget ért, a CD Projekt Red fejlesztői már nem dolgoznak a játékon, mindenki átállt vagy a folytatásra, vagy a The Witcher sorozatra - ezt a lengyelek befektetői kapcsolati oldala is megerősítette.

A CDPR megosztotta a legfrissebb bontását arról, hogy, ebből derült ki, hogy a csapat nagy része jelenleg a Project Polarison, vagyis a The Witcher 4-en dolgozik. Ahogy láthatjuk, februárban még 17-en foglalkoztak a Cyberpunk 2077-tel, április 30-án már mindannyian más projektekhez kerültek.A Cyberpunk munkálatai nem számítanak nagy meglepetésnek, hiszen a 2.1-es verziót mindig is a játék utolsó tartalmi frissítésének szánták, ami tavaly decemberben jelent meg. Ezután kaptunk néhány hibajavítást, most azonban úgy néz ki, hogy a fejlesztésnek végleg vége.