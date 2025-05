A Capcom-veterán szívesen elkészítené a Devil May Cry remakejét

Most, hogy közeledik a Devil May Cry-sorozat huszonötödik évfordulója, Hideki Kamiya, a Capcom veterán fejlesztője, többek között a Resident Evil 2 és a Viewtiful Joe alkotója megosztotta véleményét egy esetleges Devil May Cry remakeről.

A Dead Space Remake, a Bloober-féle Silent Hill 2, a Metal Gear Solid 3 visszatérése és persze Resident Evil játékok remake-jei idején teljesen logikus, hogy az eredeti Devil May Cry is megkapja a felújított kiadását. Hideki Kamiya rendező és író (akinek munkásságához tartozik még a Bayonetta és az Okami közelgő folytatása) is foglalkozik egy remake lehetőségével."Ami a Devil May Cry remake-et illeti, természetesen szívesen megcsinálnám" - mondta Kamiya a saját YouTube-csatornáján egy kérdésre válaszolva. Hozzátette, a mai technológiával és játéktervezési megközelítéssel bizonyára az alapoktól szeretné újraalkotni,