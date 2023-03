A Call of Duty volt a legkelendőbb PS5 és PS4 játék az elmúlt 10 évben

A Sony nyilvánosságra hozott adatai szerint a Call of Duty volt az elmúlt tíz év legkelendőbb játéka PS5-ön és PS4-en, egyetlen kivétellel, vagyis a CoD olyan népszerű PS-exkluzív játékokat előzött meg, mint az Uncharted, a The Last of Us, a Marvel's Spider-Man, a Horizon és a God of War.

Az elmúlt tíz év egyetlen kivételét a 2021-es Call of Duty: Vanguard jelentette, de a Sony nem árulta el, hogy melyik játék volt abban az évben a legkelendőbb cím. Annak ellenére, hogy a Vanguard nem lett a legjobb játék, a pozitív játékmenet tekintetében mégis sikerült megelőznie olyan játékokat, mint a Fortnite, a Grand Theft Auto V és a FIFA 22.Egy független felmérés kimutatta, hogy, mint a Sony bármelyik konzol-exkluzív játékáért. A Call of Duty a fő vitapont a Microsoft és a Sony között, mivel az előbbi az Activision Blizzard tervezett felvásárlásához igyekszik a különböző hatóságoktól jóváhagyást szerezni