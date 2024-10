A Call of Duty: Black Ops 6 is felkerül a Game Pass kínálatába október végén

A Microsoft bejelentette, hogy ismét nagyszerű videojátékokkal bővítik a Game Pass kínálatát, így október második felében és november elején egyaránt nem maradnak friss élmények nélkül az előfizetők.

Várhatóan még a mai napon elérhetővé válik például a South Park: The Fractured but Whole, és míg holnap a Donut County-val és a MechWarrior 5: Clans-szal bővül a sor, a legnagyobb durranásEz azonban még mindig nem minden, hiszen október 29-től elérhető lesz még az Ashen, október 31-től a Dead Island 2, november 5-től pedig a StarCraft: Remastered és a StarCraft II: Campaign Collection.