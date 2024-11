Ismét egy nagyszerű, de határozottan különleges ingyen játékkal örvendeztette meg a rajongókat az Epic Games Store, ahol átmenetileg szabadon letölthető a tavalyi esztendőben megjelent Brotato című akciójáték.

A Blobfish Games alkotását nehéz beskatulyázni, de az biztos, hogy a top down shooterek elemei ötvöződnek benne a roguelite hatásokkal, vagyis egy felsőnézetes lövöldözés vár ránk, ahol többféle fegyvert és képességet is bevethetünk a győzelem érdekében. Brotato biztosan nem lesz életed legnagyobb élménye, eleve nem is túl drága - eredetileg mindössze 1780 forintért megy -, de ha valami újdonsággal ütnénk el az időnket a hétvégén, akkor jó lehet kipróbálni.