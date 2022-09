A brit versenyhivatal keresztülhúzhatja a Microsoft terveit az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán

Már eddig is komoly aggályokat vetett fel, hogy a Microsoft bejelentkezett az Activision Blizzard felvásárlására, hiszen ezzel olyan komoly előnyre tennének szert a Sony-val szemben, ami hosszabb távon behozhatatlan lenne.

Az Egyesült Királyság Verseny- és Piacfelügyeleti Hatósága pedig a jelek szerint meg is vétózhatja a felvásárlást, hiszen a versenyhivatal véleménye szerint az akvizíció megvalósulásával egyszerűen megszűnik a verseny a játékkonzolok, de még a játékstreaming és az előfizetéses rendszerre épülő többjátékos szolgáltatások piacán is.Ez pedig komoly probléma lehet hosszabb távon még akkor is, ha a Microsoft állítólag nem tervezné exkluzívvá tenni a Call of Duty-sorozatot és társaikat, de a brit hivatal most mégis megakasztotta a felvásárlást, és csütörtökig várják a Microsoft válaszát, illetve ígéreteit, amelyek ismét mozgásba hozhatják az ügyet.