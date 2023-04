A brazil elnök szerint a videójátékok csak az ölésről szólnak

Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke kifejtette véleményét a videojátékokról, "szarnak" nevezte őket, és kijelentette, hogy a játékok csak arra tanítanak, hogyan kell ölni.

Brazília elnöke nemrégiben sajtótájékoztatón vett részt, bár a találkozó több mint 2 órás volt, az egyik rész, ami kiemelkedett belőle, az az, hogy a, mivel azok csak arra tanítják a gyerekeket, hogyan kell ölni. Ezt egy további megjegyzés követte, amelyben Lula kijelentette: "Nincs játék, nincs olyan játék, amely a szeretetről beszél. Nincs olyan játék, ami a nevelésről beszél."Bár az erőszak a videójátékokban több mint gyakori, objektíve helytelen azt állítani, hogy nem tanítanak a szeretetről és a nevelésről, sok fejlesztő éveket töltött azzal, hogy ezekre a témákra épülő játékokat készítsen. Az It Takes Two egy házaspárra összpontosít, a To The Moon és a The Last of Us arra kényszerít, hogy hosszasan gondolkodjunk a karakterekről és a történetről és akkor még nem is említettük az oktatójátékokat, vagy az oktatási elemeket tartalmazó címeket.