Egy igazán nagyszerű és különleges videojátékkal ajándékozott meg minket a húsvéti hétvége alkalmából az Epic Games Store, ahonnan egy héten át az Amanita Design egyik nagyszerű kalandjátéka lehet a miénk ingyen.

Ez nem más, mint a Botanicula , amelyben öt barány, öt aprócska természeti lény elindul, hogy megmentsék az utolsó magot, amely a túlélésük záloga, azonban gonosz paraziták fertőztek meg. A kézzel készült kalandjáték nemcsak igazi művészet, hanem elragadó élmény is egyben.Ha nem keltette fel a figyelmedet, ellenben nagy Firestone Online rajongó vagy, akkor it érdemes most ellátogatni az Epic Games Store-ra, ahol egy 100 dollár értékű csomag várja a játékosokat teljesen ingyen.