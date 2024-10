A bossokról szól a legújabb Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered trailer

Az Aspyr csapata bemutatott egy friss kedvcsinálót a Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remasteredről, amely lehetőséget ad arra, hogy elsőként szemügyre vegyük a kérdéses kollekció gyakran fejtörést okozó főellenfeleit.

Nagy meglepetés persze nem lesz azok számára, akik játszottak az eredetiekkel, hiszen az Aspyr pontosan ugyanazt a tartalmat kínálja majd a rajongóknak némi finomhangolás társaságában, ami sokakat bánt is egy kicsit, hiszen rengetegen örültek volna, ha minden téren mai grafikai körítést kaphat ez a legenda.Ha te ennek ellenére is várod a Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remasteredet, és, akkor ne hagyd ki az alábbi trailert, maga a játék pedig december 12-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.

Nézd nagyban ezt a videót!