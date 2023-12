Óriási kapacitásai lehetnek a Bloober Team csapatának, hiszen miközben a Silent Hill 2 remake fortyog boszorkánykonyhájukban, legfrissebb bejelentéseik szerint aláírtak egy licenc- és kiadói szerződést a Skybound Entertainment csapatával.

Nem véletlenül, hiszen a cél az, hogy a nagyszerű horrorjátékairól ismert brigád videojátékot készítsen a kiadó egyik szellemi tulajdona alapján, amiről annyit tudni eddig, hogyA Skybound Entertainment legismertebb alkotása a The Walking Dead, de mellette egy sor másik IP is a birtokukban van, így ebből még gyakorlatilag bármi is lehet, ezért izgatottan várjuk a kapcsolódó bejelentést.