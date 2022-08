A Blizzard felvásárolja a Spellbreak fejlesztőit

Hatalmasat bukott a Proletariat csapata a Spellbreak címre keresztelt videojátékkal, aminek sajnos meg is lett a negatív hozadéka, lévén nemcsak az alkotást kapcsolják le idejekorán, hanem a fejlesztők jövője egyaránt veszélybe került.

A Blizzard csapata azonban komoly fantáziát látott bennük valamiért, lévén most kiderült, hogy bekebelezik a stúdiót, ami különösen meglepő annak a fényében, hogy ők is éppen felvásárlás alatt állnak, hiszen az Activision Blizzard hamarosan a Microsoft szárnyai alá kerül.A Blizzard egyébiránt célirányosan csapott le a stúdióra, a teljes személyzetet, így gyakorlatilag a jövőben még hallhatunk majd róluk - akár önálló projektek kapcsán is.