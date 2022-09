A BlackMill Games csapatát is felvásárolta a Focus Entertainment

Óriási terjeszkedésbe kezdett a korábban Focus Home Entertainment név alatt futott Focus Entertainment kiadó, akik bejelentették, hogy rövid időn belül egy újabb fejlesztőcsapatot sikerült bekebelezniük.

Bár azt nem kötötték az orrunkra, hogy mekkora összeget költöttek, az viszont már biztos, hogy hivatalosan is bekebelezték a BlackMill Games csapatát, akikhez a legkülönfélébb történelmi akciójátékok köthetők a múltból, így például a Verdun és a Tannenberg is nekik köszönhető,Mivel a Focus Entertainment a csapat eddigi tulajdonosaként ismert M2H-t vásárolta ki a cégből, ezért nemcsak a játékok, hanem a 15 fős fejlesztőcsapat is a birtokukba került, így kíváncsian várjuk, hogy milyen eredménye lesz a közös kooperációnak.