A Black Desert Online egy 600 fős PvP-re készül

Miután a játékosok és a fejlesztők egy előszezont követően kipróbálhatták a módot, a. Mivel ez egy hatalmas mód, - amely akár 600 játékos közötti akciót is támogat, - itt az ideje, hogy felkészüljünk.Már csak azért is, mert ez a háború nem az újoncoknak szól: a játékosoknak legalább 700 AP és DP pontszámot kell elérniük ahhoz, hogy részt vehessenek, vagyis reálisan csak veteránok küzdhetnek. A céhek a Node vagy a Conquest War megnyerésével kvalifikálhatnak, a frissítés pedig már éles.

Black Desert Online hivatalosan is elindította a 300v300-as, óriási War of the Roses csatáját világszerte, a szezon első hivatalos összecsapását pedig hétvégére tűzték ki, a frissítés egyébként több javítást, változtatást is hozott.'>