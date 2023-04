Két igazán nagyszerű játékot ad ezen a héten is teljesen ingyen az Epic Games Store a felhasználók számára, így rendhagyó, mégis magas minőségű indie címeket illeszthetünk gyűjteményünkbe, melyekkel ráadásul rengeteget spórolhatunk.

Itt van elsőként például a Beyond Blue , mely egy különleges kalandjáték lett a sorban, amiben az óceán mélyére ereszkedhetünk, hogy kalandos dokumentumfilmként ismerhessük meg az ottani élővilág csodáit.A második ingyenes cím a Never Alone lett, mely Nuna, az alaszkai őslakos, valamint kisállata, egy róka sztoriját meséli el nekünk egy kalandos, fejtörőkkel teli és rendkívül hangulatos oldalnézetes platformer részeként.