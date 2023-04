A Bethesda valamiért kivette az orosz nyelvi támogatást a Starfield-ből

Tonnányi rajongót veszített el egy csapásra a Bethesda egy sokak által még mindig érthetetlen okból kifolyólag, lévén hiába volt eddig minden videojátékukban orosz nyelvi támogatást, a Starfield esetében a csapat meggondolta magáét.

Hogy miért döntött így a Bethesda, azt nem igazán tudjuk, de természetesen mindenhol rögtön ugyanarra gondoltak az újságírók és a rajongók: a kiadó így akar állást foglalni az orosz-ukrán konfliktusban, ami újfent egy félrement ötlet, hiszen olyan embereket büntetnek, akik semmiről nem tehetnek.Természetesen az is elképzelhető, hogy más ok áll a háttérben, hiszen, így talán csak egyszerűen így akartak spórolni most a kiadónál.