A Bayonetta 3 fejlesztői is megszólaltak végre a szinkronhangos botránnyal kapcsolatban

A végéhez közeledik a PlatinumGames és a Hellena Taylor közötti botrány, végre valahára a Bayonetta 3 fejlesztői is megszólaltak az ügyben, megkértek mindenkit, hogy hagyják végre békén a színészeket, koncentráljunk inkább a hamarosan érkező játékra.

A Message from PlatinumGames pic.twitter.com/5ym1JxtBBn ? PlatinumGames Inc. (@platinumgames) October 21, 2022

Harmadik körhöz érkezett a PlatinumGames vs. Hellena Taylor meccs, amit a színésznő közleménye robbantott ki, miszerint a Bayonetta 3 -ban végzett munkájáért cserébe elképesztően alacsony fizetést kapott volna. Taylor bojkotott hirdetett, majd jött a második kör, miszerint korántsem mondott igazat a színésznő a fizetésével kapcsolatban.Végre valahára a PlatinumGames is megörte a csendet, a Bayonetta 3 fejlesztői is kiadtak egy közleményt az ügy kapcsán., teljes mértékben támogatják Jennifer Hale-t, emellett mindenkit megkérnek arra, hogy tartózkodjon a sértő megnyilvánulásoktól.Mivel Hellena Taylor belefáradt már a témába, a PlatinumGames pedig láthatóan továbblépett az ügy kapcsán, így úgy tűnik, hogy ez az ügy végre lezárult, mindenki szabadon eldöntheti, hogy szeretné-e beszerezni az október 28-án megjelenő játékot ezek után.