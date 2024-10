A Battlestar Galactica showrunnerével újraindultak a God of War TV-sorozat munkálatai

Nem nevezhetnénk túl sikeresnek eddig a God of War TV-sorozat pályafutását, amelynek készítőire óriási nyomás nehezedhetett, hiszen a PlayStation egyik legnépszerűbb szériájának élőszereplős kibővítésén munkálkodtak.

Nem véletlen, hogy bár 2022 óta készült, azonban a The Wheel of Time showrunnere,, mert az közel sem úgy alakult, ahogyan azt korábban elképzelték, illetve ahogyan a PlayStation szerette volna.Ezért a Sony és az Amazon úgy döntött, hogy inkább új csapat kezébe adja a God of War televíziós sorozat munkálatait, és teljesen a nulláról kezdik az egészet. Ebben Ronald D. Moore, a Battlestar Galactica showrunnere játssza majd a központi szerepet, de hogy mellette kik kapnak szerepet a projektben, az egyelőre a jövő zenéje.