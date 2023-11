A Batman: Arkham City-nél kétszer nagyobb lesz a Suicide Squad: Kill the Justice League térképe

Nem aprózza el a Suicide Squad: Kill the Justice League méreteit a Rocksteady csapata, akik alaposan megnyitották az információcsapot legújabb DC-játékukhoz, így kiderült, hogy mekkora térképpel érkezik majd az alkotás.

A Rocksteady ígéretei szerint a Suicide Squad: Kill the Justice League részeként központi szerepet kapott Metropolis városa várhatóan kétszer akkora lesz majd, mint a Batman: Arkham City-ben látott terület, ami bődületes méret lehet majd a gyakorlatban, hiszen a kérdéses Batman-játéktól is leesett az állunk ezen a téren.Ez azonban még nem minden, a Rocksteady ígéretei szerint, szóval ezen a téren már most kalapot emelhetünk a projekt mellett, csak azt reméljük, hogy élettel is meg tudják majd tölteni ezt az óriási teret.