A baseball játékok világában törne utat magának az Electronic Arts

Ismeretlen terepet venne célba az Electronic Arts a sportjátékok világában, lévén az EA Sports égisze alatt a hírek szerint rövidesen egy baseballra fókuszáló videojátékot dobnánk piacra, ezzel konkurenciát állítva a Sony-nak és az MLB The Show-nak.

Az EA Sports mindehhez a Metalhead Software csapatát állítaná a középpontba, akiket még 2021-ben vásároltak fel, és a Super Mega Baseball című alkotást készítették egykoron, a nagykiadós háttér mentén pedig most lehetőségük van arra, hogy végre minden álmukat valóra válthassák.Egy Reddit-poszt alapján ugyanis még a mai napon lerántják a leplet, ami sokkal több pénzből és sokkal jobb technológiákkal készülhet el, mint az elődök, ezért ha ez az epizód még nem is, a későbbiekben érkezők komoly riválissá válhatnak az MLB: The Show kapcsán.