A 2K megnyerte a Lebron James tetoválóművésze által indított pert

A 2K Games anyavállalata, a Take-Two pénteken sikeresen meggyőzött egy ohiói esküdtszéket arról, hogy Lebron James tetoválásainak ábrázolására engedéllyel rendelkezik, mivel megállapodott a képmása játékokban való felhasználásáról.

Jimmy Hayden, - aki olyan NBA-sztároknak is készített tetoválásokat, mint Shaquille O'Neal és Kyrie Irving, - először 2017-ben perelte be a Take-Twot.azáltal, hogy a tetoválások megjelentek az NBA 2K több verziójában is.A tetováló azt követően bátorodott fel, hogy korábban egy illinoisi esküdtszék 3750 dollár (1,3 millió forint) kártérítést ítélt meg egy tetoválóművésznek WWE 2K-s tetoválások megjelenítése miatt. A mostani ügyben az esküdtszék megállapította, hogy a Take-Two és az NBA, valamint a játékosok szakszervezete közötti, James képmásának felhasználására vonatkozó megállapodás magában foglalja a tetoválásainak ábrázolásához való jogot is.