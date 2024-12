Egy igazi legenda fejezte be földi pályafutását, lévén megtudtuk, hogy december 15-én, 78 éves korában elhunyt Masayuki Kato, a japán játékipar egyik meghatározó alakja és egyben a Nihon Falcom alapítója.

Masayuki nemcsak a Nihon Falcom első embere volt, de olyan sorozatoknak a szülőatyja és fejlesztője, mint a The Legend of Heroes vagy a Ys, miközben rengeteget tett azért, hogy a japán játékipar ma is a piac meghatározó szereplője legyen.Az 1946. augusztus 19-én született, és gyakorlatilag azóta elnöki pozícióban igazgatta a vállalat sorsát, így halálával a cég egyik fundamentuma is távozott. Nyugodjon békében!