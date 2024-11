520 Hz-es képfrissítéssel érkezik a legújabb AOC AGON Pro

Magas tempóra kapcsolt az AOC az utóbbi hetekben, csak úgy ontja a cég magából a jobbnál jobb gamer monitorokat, a napokban mutatták be a legújabb iterációt: a 27 colos AGON PRO AG276FK ráadásul 520 Hz-es képfrissítési sebességével igencsak figyelemfelkeltő hardver.

A 68,6 cm-es monitor Full HD (1920x1080 px) felbontású Fast IPS panelt kapott, a sorban pedig az AG246FK (540 Hz) és az AG256FS (390 Hz) nagy teljesítményű esport modellek közé pozicionálja a gyártó. Az 520 Hz-es képfrissítési sebesség mellé akár 0,5 ms GtG és 0,3 ms MPRT válaszidő párosul, ezzel biztosítva a mozgás élességét és a minimális bemeneti késleltetést.Az AOC kommunikációja szerint a választásuk azért esett a Full HD felbontásra, hogy a játékosok a jelenlegi generációs GPU-kkal elérhessék és fenntarthassák az 520 Hz képfrissítési sebességet, valamint a kihasználásához szükséges ultra-magas képkockasebességet - ez nagyjából azt jelenti, hogyA Fast IPS panel 400 nites csúcsfényerőt és DisplayHDR 400 tanúsítványt is kapott, ami mellé az Adaptive-Sync, Motion Blur Reduction (MBR) és MBR Sync is jár. Természetesen a különböző műfajokhoz optimalizált, előre kalibrált játékmódok is helyet kaptak a funkciók között, valamint a Frame Counter, Low Input Lag és Shadow Control is megtalálható az OSD setupban. Az alacsony profilú, állítható lábazat mellett HDMI 2.0 port, két DisplayPort 1.4 port és egy négy USB 3.2 port ad lehetőséget a csatlakozásra.Az AGON PRO AG276FK már ettől a hónaptól elérhető 599,99 Euró (246 ezer forint) ajánlott fogyasztói áron.