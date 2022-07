5 év után egy teljesen új, ingyenes játékkal jelentkeznek a Warframe fejlesztői

Soulframe címmel vadonatúj játék érkezik, ami egy free-to-play MMORPG lesz,és a Warframe tüköruniverzumában játszódik - a programot olyan címek inspiráltak, mint a Studio Ghibli legendás animéje, A vadon hercegnője és a Végtelen történet.

A TennoCon 2022-n jelentette be a Digital Extremes, hogy a Warframe vadonatúj kiegészítője, a Veilbreaker mellett belefogtak egy teljesen új játék készítésébe. Sajnos pontos megjelenési dátumot még nem tudunk, viszont a The Washington Post interjúból kiderült néhány érdekessség a játékról. Soulframe vezető producere az a Steve Sinclair lett, aki eddig a cég sci-fi játékán, a Warframe-en dolgozott, most azonban visszalépett eddigi munkájától, hogy az új projektet vezethesse. A Soulframe egy, a procedurálisan generált világ pedig folyamatosan változni fog, főként a föld alatti barlangrendszerek és hasadékok okoznak majd meglepetéseket a gyanútlan játékosoknak.A játék még a korai fázisban van, a készítők elmondása alapján a kooperatív PvE küzdelmekre és a procedurálisan generált környezetre fókuszálnak majd az elkészítése során. Amíg a Warfreme egy klasszikus sci-fi lövölde, addig a Soulframe egy közelharcra épülő fantasy játék, aminek a játékmenete érthető módon lassabbnak és nehézkesebbnek ígérkezik.

