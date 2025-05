4K-s remastert kap az eredeti STALKER-trilógia

A GSC Game World bejelentette a közel 20 évvel ezelőtt debütált Legends of the Zone trilógia továbbfejlesztett kiadását és jó hír a régi rajongóknak, hogy azok, akik rendelkeznek az eredeti játékokkal, ingyen kapják meg a frissítést.

A trilógia, amely a Shadow of Chornobyl (2007), a Clear Sky (2008) és a Call of Pripyat (2009) játékokat tartalmazza, felújítottés kibővített mod támogatással jelenik meg május 20-án. Az új trailer különösen baljóslatúvá teszi a játékot és izgalmasnak ígérkeznek a változások.Akinek megvan a Stalker: Legends of the Zone Trilogy Xbox Series X|S-en, vagy PS5-ön, azok ingyen megkapják a megfelelő kiadások Enhanced Editionjét. PC-n pedig az eredeti Stalker-játékok tulajdonosai ingyen kapják meg az Enhanced Editiont, az Enhanced Editiont megvásárlók pedig az eredeti verziókhoz is hozzájutnak.

