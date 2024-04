2026-ban jelenhet meg az Assassin's Creed Hexe

Azt tudjuk, hogy a Ubisoft több Assassin's Creed játékot is fejleszt, melyek közül a Red tűnik a legvalószínűbbnek , hogy elsőként jelenik meg, ugyanakkor a Hexeről továbbra sem közöltek sokat.

Az Insider Gaming friss értesülései szerint a Hexe a Ubisoft saját, Infinity nevű platformján jelenne meg 2026-ban. Azt is tudni vélik, hogy a Hexe, ami meglepő, hiszen a sorozat nagyjából mindig is nyitott világú volt, leszámítva a spinoffokat.A portál információi szerint a játék egyetlen női főszereplővel, Elsával fog rendelkezni, aki különböző természetfeletti képességeket tud használni. Például az egyik játékmenet-klipben, - amelyet az Insider Gaming állítása szerint látott, - hősünk megszáll egy macskát, amely aztán felborít néhány szemetet, hogy elterelje néhány katona figyelmét.Várható egy Fear System is, aminek lényege, hogy egy magas rangú tag meggyilkolásával elijeszthetjük az embereit - ez hasonló ahhoz, ami a Syndicate Jack the Ripper DLC-jében szerepelt.