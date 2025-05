Valami tényleg készülődik most a Kingdom Hearts 4 háza táján, hiszen a Square Enix nagyon hosszú szünet után ismét jelentkezett a projekttel, így 2022 óta először ismét mozgás közben láthatjuk az alkotást.













A képek magukért beszélnek, már most sok izgalmas momentumot mutatnak, amelyekkel ismét elveszhetünk egy kicsit a Square Enix és a Disney fantáziavilágának elegyében, miközben a csapat természetesen egy csipetnyi helyzetjelentéssel is szolgált.Ebből kiderült, hogy, és továbbra is minden energiájukat beleteszik a projektbe, mert nagyon elkötelezettek azzal kapcsolatban, hogy egy olyan élmény szülessen, ami magasan megfelel a rajongók elvárásainak.